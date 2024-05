Russie: Un haut responsable du ministère de la Défense arrêté pour…

Un haut responsable du ministère russe de la Défense, en charge des ressources humaines, a été arrêté pour corruption, a indiqué mardi le Comité d’enquête russe, la deuxième arrestation de ce type en moins d’un mois.

Elle intervient également peu après le limogeage surprise du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, en poste depuis 2012.

Le général Iouri Kouznetsov, responsable des ressources humaines au ministère de la Défense, 55 ans, “est soupçonné de prise de pots-de-vin à grande échelle”, a indiqué dans un communiqué le Comité d’enquête, chargé des principales investigations dans le pays.

Il a été arrêté et placé en détention provisoire, selon la même source.

Selon les enquêteurs, M. Kouznetsov a reçu un pot-de-vin pour favoriser des sociétés commerciales, lorsqu’il dirigeait un département de l’Etat-major russe entre 2021 et 2023.

Lors d’une perquisition à son domicile, plus de 100 millions de roubles (plus d’un million d’euros, selon le taux actuel), des pièces d’or et des montres de luxe ont été saisis, précise le communiqué.

Nommé à son poste en mai 2023, le général Kouznetsov a dirigé le 8e département de l’Etat-major russe entre 2010 et 2023, selon sa biographie disponible sur le site du ministère de la Défense.

Les fonctions de cet homme, qui s’est vu remettre à plusieurs reprises des décorations d’Etat, étaient essentiellement liées à la protection des secrets d’Etat au début de son parcours dans l’armée russe, selon la même source.

Le ministère russe de la Défense n’a pas commenté ces informations dans l’immédiat.

Cette annonce intervient alors qu’un vice-ministre russe de la Défense, Timour Ivanov, chargé du BTP, a déjà été arrêté pour corruption fin avril et placé en détention provisoire, la justice russe l’accusant de “prise de pots-de-vin à grande échelle”.

Par le passé, en particulier dans les années 1990 et 2000, après la dislocation de l’URSS, l’armée russe avait été éclaboussée par de multiples scandales de corruption ayant conduit à plusieurs reprises à de sévères peines de prison.