Combat de Choc: «Je vais en guerre et je suis prêt» Eumeu Sène

Bombardier tient son open-press aujourd’hui à Mbour. Avant lui, son adversaire du 27 mars prochain à l’Arène nationale, Eumeu Sène a organisé le sien, hier au stade Alassane Djigo.

En présence de Boy Niang 2 et avec une grande mobilisation des Pikinois, le lutteur s’est adressé à la presse. Et indique être prêt pour la «guerre» : «C’est avec une grande sérénité que nous avons préparé le combat. Nous n’avons laissé aucun détail. Et nous prions Dieu pour obtenir la victoire.

Je n’ai pas pris du poids dans ce combat. J’ai maintenu ma forme. Le 2-0 est in-ratable, on va refaire la même chose que lors de notre précédent combat. Bombardier ne pourra pas rester sur place. Il attaquera et on se rencontrera au milieu. Le 27 sera chaud-bouillant. Il fera face à un champion. Je vais en guerre et je suis prêt sur tous les plans. Je n’ai pas prévu de prendre un coup tel que notre premier combat, mais je n’ai pas peur de le prendre. J’ai l’habitude de prendre des coups et le gérer dans le combat sans souci», Eumeu Sène dixit.

Eumeu a également justifié son absence, lors du dernier face-à-face avec Bombardier, tenu à Mbour samedi passé. «Je ne suis pas parti à Mbour, le samedi passé, lors du dernier face-à-face parce que j’étais en voyage. Beaucoup de mes supporters avaient fait le déplacement. Mais, on a vu que le temps ne nous permettait pas de relier Mbour, c’est pourquoi nous avons décliné ce rendez-vous», a fait savoir l’ancien Roi des arènes.