Festival de Bula: Innocence Ntap Ndiaye fière de retourner au royaume de ses ancètres

Marraine de la première édition du festival culturel international de la communauté mancagne célébré les 17, 18 et 19 Mai dernier, madame Innocence Ntap Ndiaye a manifesté toute sa fierté de se retrouver au royaume de ses ancestres à coté du roi Jean Mancabou et autour de ses frères et soeurs mancagnes pour se ressourcer et discuter sur comment revaloriser leur culture.

La marraine du jour qui s’est rappelé, en arrivant dans la zone, de ses premières visites en compagnie de sa mère alors qu’elle était encore jeune, s’est engagé à ne ménager aucun éffort pour péréiniser cette initiative qui vise, en dehors de la question centrale liée à la préservation et la conservation des pratiques originales par tous, à faire découvrir aux nouvelles générations et au monde les coutumes et valeurs traditionnelles mancagnes.

Innocence n’a pas manqué à saisir la meme occasion pour inviter les autorités politiques et coutumières du Sénégal et de la guinée à faire de ses moments de retrouvailles entre les peuples de ses deux nations frontalières, un cadre privilégier de dialogue pour une meilleure cohabitation et la stabilité sous régionale.