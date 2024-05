136e édition du pèlerinage marial : Jean-Baptiste Tine ministre de l’Intérieur rassure

En prélude à la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine qui se tiendra du 17 au 20 mai 2024, le ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a présidé, hier, une réunion nationale préparatoire, en présence des membres du comité d’organisation.

Et pour le président du comité d’organisation, l’abbé Augustin Sébastien Mamadou Diouf, « tout est fin prêt » pour accueillir les pèlerins. « Les services décentralisés de l’État nous ont rassurés de la mise en œuvre de tous les engagements pris. Nous avons bon espoir que ce pèlerinage sera une satisfaction du point de vue organisation. Nous sommes très satisfaits. L’organisation ne peut pas être parfaite, mais nous ferons tout pour que tous ceux qui vont venir se recueillir à Popenguine puissent repartir dans la joie », relate-t-il sur les ondes de Radio-Sénégal.

Présidant la rencontre, le ministre de l’Intérieur Jean-Baptiste Tine, précise que le gouvernement du Sénégal accorde une grande importance à cet événement religieux. « Le président de la République et son Premier ministre m’ont instruit de faire prendre toutes les dispositions pour une bonne organisation du pèlerinage marial. Ainsi, à travers le thème choisi, “Avec Marie notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix”, dit-il, « les fidèles catholiques seront invités à communier et à prier, prier Dieu au pied de Notre-Dame de la Délivrande de Popenguine pour un Sénégal de justice et de paix. Il s’agit donc pour moi d’évaluer, en rapport avec les ministères sectoriels impliqués, de mettre en œuvre les engagements qui ont été pris et d’apporter les mesures correctives aux difficultés identifiées », rassure le ministre de l’Intérieur.