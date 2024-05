Festival Culturel international de Bula: Les mancagnes se mobilisent pour le retour aux valeurs traditionnelles

Les rideaux sont tombés sur le festival culrurel international organisé par la communauté mancagne à Bula, en guinéen. Cette première édition célébrée les 17, 18 et 19 Mai 2024 sous la présence éffective de sa majesté, le roi Jean Mancabou, a été, en plus des retrouvailles et de la communion fraternelle entre frères et soeurs mancagnes venus d’horizons diverses, un moment de réflexion sur le comment renforcer les fondements de cette belle richesse culturelle héritée des ancine Samb, âgé d’une quarantaine d’années se tenant sur le trottoir en attendant d’êtres et surtout discuter profondément sur le comment harmoniser et conserver la pratique originale de cette culture dans un monde en pleine mutation.

Les festivaliers ont ainsi, pour démontrer à la face du monde les fachettes de leur tradition culrelle, procéder à la suite d’une conférence tenue devant les médias, éffectué des séances de danse couplées de défilés de mode en tenue traditionelle, le tout couronné par un concert de musique moderne chantée par des artistes mancagnes venus de la sous région et de la diaspora.

Le niveau de l’évènement à été èlevé par la venue de son excellence, Oumaro Cissoko Mballo, président de la république de la guinée, qui a magnifié et félicité ses cousins mancagnes pour cette belle initiative qui, selon lui, en plus de contribuer à enraciner et inculquer à la nouvelle génération les valeurs traditionlles léguées par les aînées, les aider à affronter les défis de la mondialisation sans se perdre.

Cet appel du président Mballo à l’enracinement culturel et à l’ouverture à été renforcé par le message fort du roi Mancabou, initiateur de ce grand rendez vous festif. L’hêritier du trône de Bula a invité ses administrés et frères éthniques à faire de ce festival, un moment privilégier d’enseignement et de démonstration de la culture mancagne afin que celle ci soit connue à travers le monde et soit prise comme un modèle de civilisation.