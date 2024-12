Collaboration interministérielle : Une stratégie pour garantir le succès

Le Ministre de la Formation Professionnelle et Technique, en collaboration avec son homologue de la Fonction Publique et de la Réforme du Service Public, a co-présidé, ce lundi 30 décembre 2024, un atelier de validation de la stratégie nationale de formation continue des agents de l’État.

Il a souligné l’importance d’adapter les pratiques face aux défis mondiaux et rendu hommage à l’Administration sénégalaise pour son professionnalisme et son rôle essentiel dans la stabilité du pays. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la « Vision Sénégal 2050 », qui met l’accent sur la qualité des ressources humaines. Monsieur le Ministre a également engagé son département à accompagner les agents à travers des actions concrètes, telles que l’évaluation des compétences et la mise en place de plans de formation. Enfin, il a insisté sur l’importance de la collaboration interministérielle pour garantir le succès de cette stratégie.