Succès du premier allumage de la centrale West Africa Energy : Un tournant pour le secteur énergétique sénégalais

Le secteur énergétique sénégalais a franchi une étape majeure ce vendredi avec le premier allumage réussi de la centrale électrique de West Africa Energy (WAE), implantée au Cap des Biches. Cet événement marque une avancée notable dans les efforts du pays pour renforcer sa capacité de production électrique et accompagner la transition énergétique nationale.

Fruit d’un partenariat public-privé entre la société West Africa Energy et la Senelec, ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale d’électrification et de développement durable. La centrale, l’une des plus grandes infrastructures énergétiques jamais réalisées au Sénégal, est conçue pour fonctionner au gaz naturel. Cette orientation technologique permettra à terme de réduire les coûts de production d’électricité et de limiter l’empreinte carbone du pays.

Selon les responsables du projet, cette mise en service partielle ouvre la voie à une exploitation progressive de la centrale dans les mois à venir. L’objectif est de répondre efficacement à la demande croissante en énergie, aussi bien pour les ménages que pour les secteurs productifs.

La réussite de ce premier allumage témoigne de l’engagement des autorités et des acteurs du secteur à faire du mix énergétique une réalité, en misant sur des sources plus propres, plus durables et économiquement viables.