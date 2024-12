Eau potable à Touba : Le ministre officialise le projet avec la signature du…

Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a exprimé sa fierté et sa satisfaction en signant, ce lundi, le mandat d’exécution confié à la SONES pour des missions cruciales liées au projet d’approvisionnement en eau potable pour la ville Sainte de Touba.

Ce projet, qui consiste à transférer de l’eau depuis le Lac de Guiers, constitue un grand pas vers l’amélioration de l’accès à l’eau potable pour les habitants de Touba.

« C’est avec honneur et grand plaisir que je signe ce mandat d’exécution, un geste symbolique qui marque la fin de l’année 2024 et l’engagement pour une année 2025 placée sous le signe du travail acharné et de résultats durables. Nous comptons sur vos prières pour la réussite de ce projet essentiel », a déclaré le ministre.