Casamance : 500 engins explosifs et mines antipersonnel élagués depuis 2007 (CNAMS)

Cinq cents (500) engins explosifs et mines antipersonnel depuis ont été enlevés dans le cadre des activités de déminage depuis 2007. Cette activité couvre une superficie de 2.118.125 mètres carrés. Cette annonce a été faite par le directeur du Centre national d’action antimines au Sénégal (CNAMS), l’ambassadeur Papa Maguèye Diop.

Aujourd’hui, 54 localités et 139 zones de la Casamance sont déminées. Il reste 101 localités non déminées” dans le nord Sindian, à Nyassia, à Sédhiou et au sein du parc national de Basse-Casamance, a fait savoir M. Diop, à l’APS.

Les mines ont occasionné en Casamance “au total 870 victimes, civiles et militaires”. Parmi ces victimes, “186 personnes civiles qui sont nos cibles prioritaires sont pris en charge par le CNAMS”, a souligné le directeur du Centre national d’action antimines au Sénégal.

“Un travail a été fait. Des réalisations ont été faites depuis 2007 par l’État du Sénégal malgré les défis restants”, a renchérit l’ambassadeur Papa Maguèye Diop. Il a aussi soutenu qu’un programme de déminage sera très bientôt lancé dans la zone de Bignona plus précisément, dans le nord-Sindian.