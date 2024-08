“Avec seulement 7 élèves admis sur 57 au BFEM, les parents dénoncent l’absentéisme et l’incompétence du corps enseignant”.

Les résultats du dernier examen du Brevet de Fin d’Études Moyennes (BFEM) au Collège d’Enseignement Moyen (CEM) du village de Pakao Manconomba ont suscité une vague d’indignation parmi les parents d’élèves. Sur les 57 élèves ayant présenté cet examen, seuls 7 ont réussi, un taux de réussite qui, selon les parents, est largement insuffisant et révélateur d’une mauvaise gestion au sein de l’établissement.

Face à cette situation, les parents d’élèves ont exprimé leur colère et leur frustration, en pointant du doigt le principal du CEM et les enseignants. Selon plusieurs témoignages, le principal de l’établissement ne se présenterait au CEM que trois jours par semaine : les lundis, mardis, et mercredis. Cette absence prolongée, selon les parents, compromet sérieusement le suivi et la supervision nécessaires pour assurer un enseignement de qualité.

Outre les critiques à l’égard du principal, certains enseignants sont également accusés de ne pas être suffisamment préparés pour répondre aux besoins des élèves. “Il est inacceptable de voir des enseignants souffrir devant les élèves pour répondre à leurs questions. Cela montre un manque de compétence qui nuit directement à l’apprentissage de nos enfants”, déplore un parent.

“Certains enseignants semblent incapables de répondre aux questions des élèves. Comment peuvent-ils alors les préparer efficacement aux examens ?”, déplore un autre parent.

Cependant, ces accusations sont vigoureusement contestées par le surveillant général du CEM, Amadou Bouté Sagna. Rejetant les critiques sur son absence présumée le jour de l’examen, Sagna affirme que ses détracteurs ne disent pas la vérité. “Je suis pleinement investi dans mes fonctions, et je ne comprends pas ces accusations infondées”, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les accusations portées contre les enseignants, Amadou Bouté Sagna a pris leur défense. Il a rappelé que ces mêmes enseignants avaient réalisé des résultats excellents par le passé. Pour lui, la contre-performance de cette année doit être diagnostiquée de manière plus large. “Les élèves eux-mêmes ont leur part de responsabilité. Beaucoup ne prennent pas leurs études au sérieux, ils passent leur temps sur leurs téléphones au lieu d’apprendre leurs leçons”, a-t-il souligné.

Amadou Bouté Sagna appelle à une réflexion approfondie pour comprendre les causes de cet échec et trouver des solutions durables. Selon lui, ce n’est qu’en travaillant ensemble — enseignants, administration, parents, et élèves — que le CEM de Pakao Manconomba pourra retrouver son niveau d’excellence.

Les parents d’élèves appellent ainsi les autorités compétentes à intervenir de toute urgence pour redresser la situation. Ils demandent une révision des pratiques administratives et pédagogiques au sein du CEM afin de garantir un meilleur encadrement des élèves. Pour eux, il est crucial de prendre des mesures immédiates pour éviter que de tels résultats catastrophiques ne se reproduisent.

Face à cette situation tendue, une concertation entre toutes les parties concernées semble nécessaire pour restaurer la confiance et améliorer les performances futures des élèves du CEM du village de Pakao Manconomba. La communauté scolaire attend des mesures concrètes pour remédier aux problèmes identifiés et offrir de meilleures perspectives aux élèves.