A Moscou: le Sénégal et la Russie renforcent leur relations

La Russie et le Sénégal ont exprimé, à travers leurs ministres des Affaires étrangères, leur volonté de renforcer leurs liens dans plusieurs domaines.

Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, et Yassine Fall, ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, ont tenu une conférence de presse conjointe à Moscou à l’occasion de la visite officielle de Mme Fall en Russie. Cette rencontre a permis aux deux pays de réaffirmer leurs liens historiques et d’explorer de nouvelles opportunités de coopération.

Les deux ministres ont souligné l’importance des relations russo-sénégalaises. Ils ont également abordé plusieurs questions régionales et internationales.