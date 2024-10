Pour étendre les voies de l’autoroute à péage (qui passeront à 3 au lieu de 2 actuellement) entre Thiaroye et Rufisque, des travaux seront entrepris à partir de ce vendredi. En conséquence, la bretelle de sortie N08 de Keur Massar sera fermée la nuit du vendredi 25 au samedi 26 octobre.

“Dans le cadre de la réalisation des travaux d’extension à 2X3 voies entre Thiaroye et Rufisque, une nouvelle bretelle de sortie a été aménagée dans le sens Dakar vers Keur Massar. A cet effet, des travaux de nuit entraîneront la fermeture de la sortie n°08 de Keur Massar, les nuits du vendredi 25 octobre et du samedi 26 octobre 2024 entre 23h et 06h du matin”, a annoncé la société qui gère l’autoroute de l’avenir.

Pour permettre aux automobilistes de poursuivre leur route, l’autoroute de l’avenir annonce que “la sortie 07 de poste de Thiaroye ou la sortie 09 de Zac Mbao” resteront ouvertes.