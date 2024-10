Débat public : Un ministre du pouvoir défie Barthélémy Dias

C’est visiblement le temps des débats publics. Pendant que Ousmane Sonko et Amadou Ba se sont accordés à débattre et que Jean Michel Séne invite Thierno Alassane Sall ou encore Galyssa Boully qui choisit Pape Malick Ndour, c’est autour du ministre de la Microfinance et de l’Economie solidaire, Alioune Dione, d’inviter Barthélémy Dias à un débat public.