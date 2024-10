Attaque du convoi de Ousmane Sonko á Koungheul : Le Grand Parti condamne fermement et souhaite bon rétablissement á Malick Gackou

Le Grand Parti a appris ce Mercredi 30 Octobre 2024 avec consternation une attaque perpétrée contre le convoi de la coalition Pastef à Koungheul.

Le Grand Parti condamne fermement cette attaque qui a blessé d’authentiques démocrates à l’image de son Président Dr EL HADJI MALICK GAKOU et souhaite un prompt rétablissement à tous les concernés.

Le Grand Parti se réserve le droit de porter plainte dans les heures à venir pour tentative d ‘ assassinat et exige l ‘ ouverture d ‘ une enquête afin que les commanditaires et les exécutants de ce plan de liquidation soient identifiés et sanctionnés sur le plan pénal et sur le plan civil.

Le Grand Parti appelle tous les acteurs politiques à faire preuve de la plus grande retenue et réitère une fois de plus son appel constant à éviter toute nouvelle escalade et à privilégier le débat programmatique.

Le Grand Parti appelle à voter massivement pour la coalition Pastef le 17 Novembre 2024 pour la matérialisation des lignes fortes du PROJET SÉNÉGAL VISION 2050 et pour donner ampleur et rythme aux changements attendus.

EL HADJI DIAWARA PORTE PAROLE NATIONAL DU GRAND PARTI