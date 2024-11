Appel au Gatsa Gatsa contre Barthélémy Dias: Ousmane Sonko évoque les raisons de sa renonciation et...

Ousmane Sonko a tenu la promesse faite hier à Rufisque. Le leader de la coalition Pastef qui a avait donné rendez vous à ses militants et sympathisants pour une caravane à Sicap Baobab, a été bien présent et tenu comme annoncé sa déclaration même sil ne la pas fait devant le domicile de Barthélémy Diaz.

Révélant la cause de sa renonciation à aller devant la maison de Diaz fils, la tête de liste des patriotes a fait savoir que des autorités religieuses, coutumières et des partisans l’ont appelé au téléphone pour lui prier de sursoir à sa décision. Il a pour l’occasion, annoncé pour avertir ceux qui veulent en faire une habitude, que la violence verbale notée ces derniers temps e sera plus tolérée.

Sonko d’ajouter pour mettre en arde certains leaders de l’opposition qui exercent une des attaques injustifiées contre sa caravane et ses militants, que les choses ont changé, qu’il dispose désormais de la force étatique et qu’il n’acceptera plus de subir la même injustice qu’avant.

La voix autorisée du jour à de surcroit déclaré avoir connaissance de tous les leaders de l’opposition qui possède des armes et autres moyens de violence avant d’appeler les forces de défense et sécurité á remplir leur rôle de protection et de sécurité.

Sonko à par ailleurs révélé que la fouille menée hier par les forces de défense sur le convoi de la coalition Sam Sa Kaddu a permis de mettre la main sur des douilles de balle, des lacrymogènes et des armes blanches. Il déclare que la situation vécue par ses militants à Saint Louis pouvait être bien évitée si les autorités compétentes avaient très tôt pris les disposition nécessaires sans néanmoins, se réjouir de l’arrestation de plusieurs éléments soupçonnés d’avoir commis les forfaitures à Saint Louis.

Il affirme pour assurer ceux qui pensent pouvoir mettre, à travers la violence, une pression sur l’Etat pour repousser les élections, que le scrutin du dimanche 17 Novembre se déroulera sans perturbation et que la victoire pour son camp sera sans appel.

Le leader charismatique a pour terminé, appelé tous les leaders et partisan de son camp à poursuivre la campagne dans la sérénité et ne pas répondre á la provocation.