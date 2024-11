Le patron de Tesla, Space X et du réseau social X a été un soutien actif et un contributeur financier important du républicain dans sa campagne pour sa réélection.

Donald Trump a indiqué mardi 12 novembre qu’il comptait nommer l’homme le plus riche de la planète, Elon Musk, à la tête d’un ministère nouvellement créé de l’«efficacité gouvernementale», conjointement avec l’homme d’affaires républicain Vivek Ramaswamy. «Ensemble, ces deux Américains formidables traceront le chemin pour mon administration afin de démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles, et restructurer les agences fédérales», a déclaré le président élu dans un communiqué, assurant que ces deux alliés de sa campagne allaient «envoyer des ondes de choc dans le système». Le patron de Tesla, Space X et du réseau social X a été un soutien actif et un contributeur financier important du républicain dans sa campagne pour sa réélection.