Bis repetita ! La «constance de l’action d’un talibé mouride» a encore fait parler d’elle. Abdoulaye Sylla a sacrifié à sa traditionnelle mobilisation des gros moyens pour contribuer à la réussite du grand Magal de Touba, édition 2024. C’était ce mardi 6 août 2024, marquant le 1er jour de 18 Safar ou la célébration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, guide spirituel du Mouridisme.

A événement exceptionnel, mobilisation exceptionnelle. 29 camions Benne, une pelle a chenille, deux gradeurs, six chargeurs, une tractopelle, une pelle, un bulldozer, deux compacteurs, un tracteur agricole, une Benne eau, deux ravitailleurs, deux groupes, quatre porte-char, cinq pompes. Tel est le gros lot de matériels de terrassement, dispositif de pompage, du transport et de la logistique déployés par le Président directeur général de l’entreprise de génie civil, Ecotra. «Comme à l’accoutumé de chaque édition du grand Magal de Touba, le boss d’Ecotra a encore déployé tout son arsenal logistique dans la cité religieuse.

Hier-matin, 1er Safar, la quasi-totalité de la logistique, personnel, moyen technique et ressources financières, tout est mis à disposition pour les besoins du grand Magal de Touba», renseigne une note transmise à la presse, hier. La même source d’ajouter: «Justement, avec ce début d’hivernage, la ville sainte a bien besoin d’assistance dans l’évacuation des eaux, l’assainissement, l’éclairage public, entre autres. C’est dire que l’appui de Abdoulaye Sylla, qui vient à son heure, est toujours très attendu par les populations de Touba. Parce qu’à Touba, les populations des quartiers périphériques trouvent en ces actions de M. Sylla un grand soulagement car leur permettant de mieux gérer leur cadre de vie». De la logistique et du personnel d’Ecotra seront mis à la disposition du comité d’organisation du Magal dirigé par Serigne Abdoul Lahad Gaïndé Fatma Mbacké, d’après la note des proches de l’homme d’affaires. «Une exemplarité de Talibé de Serigne Touba qui se traduit encore aujourd’hui au-delà des nombreuses réalisations par cette disposition de matériels qui, sans aucun doute, est une aubaine aussi bien pour le comité d’organisation que pour les populations de Touba. Justement, rien que pour la mobilité dans la ville sainte et la gestion des inondations, ce matériel participera grandement à la bonne réussite du Magal», a-t-on encore appris de la même source.

Qui ajoute: «Connu pour son engagement sans faille à la réussite des initiatives d’actions dans la communauté mouride, Abdoulaye Sylla perpétue ainsi la tradition qui marque la constance de l’action d’un talibé mouride». L’apport d’Ecotra, apprécié à sa juste valeur, est considéré comme une aubaine pour la réussite de ce grand évènement annuel religieux.