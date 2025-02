Les débats de plaidoirie dans l’affaire opposant Ahmet Ndiaye à la famille d’Ousmane Sonko viennent de se terminer. Et le procureur de la République, M. Abdou Khadre Diop, qui a pris la parole à la suite des avocats, a requis la peine d’un an de prison dont 3 mois ferme. Les juges ont renvoyé le verdict au 25 février 2025.

Ahmet Ndiaye n’est pas encore sorti d’affaire. Le tribunal des flagrants délits de Ziguinchor qui s’est penché sur son dossier a décidé de faire durer le suspense. Et jouer avec ses nerfs. Après avoir fait comparaitre les mis en cause, Ahmet Ndiaye et son ami Albert Nala, les juges ont rejoué le film de cette journée cauchemardesque qui a vu le jeune directeur des buildings d’Ecotra venir, à sa manière, cuver sa boisson, en déversant sa colère sur les habitants la résidence des Sonko, aux HLM Néma. Après 15 jour de sevrage forcé et désormais libre de ses esprits maléfiques, Ahmet Ndiaye a dit regretter son acte. Et a profité de son face à face avec le tribunal pour démentir la détention d’arme qui avait été brandie par des journalistes.

Concernant des propos désobligeants qu’il aurait tenus à l’encontre des Sonko, Ahmet Ndiaye les a reconnus ; même s’il ne les revendique plus, préférant tout mettre sous le coup du destin. Comme l’avait fait savoir Kéwoulo, Ahmet Ndiaye qui était un pieux musulman -qui ne ratait aucune prière- a depuis années commencé à fréquenter les temples de Bacchus. A y passer ses jours et nuits. Et quand il était ivre et qu’il croyait marcher à travers des trous béants, il a le vin mauvais et s’en prend à tout le monde y compris à ses oncles maternels, les Barry de Grand-Yoff, qui l’ont pourtant recueillis à la mort de son père et lui ont donné tout ce qu’ils avaient.

C’est cet homme-là, promis à toucher les cimes de la réussite et qui s’est du jour au lendemain retrouvé dans les bas-fonds des cachots fétides de la prison de Ziguinchor, que les avocats Mes Gaoussou Bodian et Djiby Diagne se sont donnés le plaisir d’interroger devant la barre, le poussant jusque dans ses derniers retranchements, pour qu’il explique l’inexplicable. Qu’il justifie le choix qu’il a fait de ne s’en prendre qu’à la famille de Ousmane Sonko et pas une autre. Qu’il donne un sens à cet acte insensé que lui-même n’a jamais pu comprendre pour pouvoir le défendre devant un tribunal, préférant dire à chacun de ses rares visiteurs que “ce qui (lui) est arrivé n’est rien d’autre que la matérialisation de la volonté divine.”

Le procès qui vient de se tenir ce matin à Ziguinchor a décidé de renvoyer le sort d’Ahmet Ndiaye au 25 février prochain. Pour cela, le procureur a requis un an de prison dont 3 mois ferme. En outre, l’avocat de société a réclamé le paiement de 500.000 F CFA d’amende au natif de Diakène Ouolof.