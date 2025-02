Le directeur de building de l’entreprise Ecotra est devant la barre du tribunal des flagrants délits de Ziguinchor. Depuis quelques minutes, il répond des faits d’agression, d’intrusion dans un domicile privé et d’injures publiques à l’endroit de la famille du Premier ministre, Ousmane Sonko. Ahmet Ndiaye et son ami Albert Nala font face aux membres de la famille Sonko et quelques témoins.

Ahmet Ndiaye joue actuellement son avenir judiciaire devant la barre du tribunal correctionnel de Ziguinchor. Extrait de prison, contrairement à son ami Albert Nala qui comparait libre, l’ancien directeur des building d’Ecotra explique les raisons et conditions qui l’ont amené à venir, ce dimanche 2 février 2025, devant le domicile de la famille Sonko aux HLM Néma, pour les abreuver d’injures. Et de menaces. Si, le jour des faits, le principal concerné avait fait savoir que Ousmane Sonko serait à l’origine de la mauvaise situation financière de son entreprise, aujourd’hui après 15 jours de détention et un taux d’alcoolémie en baisse, Ahmet Ndiaye est un autre homme. Ses avocats, Me Senghor et un autre avocat tentent de lui sauver la mise face à la détermination de Me Gaoussou Bodian et Me Djiby Diagne de le faire condamner. « Pour dissuader » ceux qui seraient tentés de s’inspirer de son acte.

Mis en face de deux frères du Premier ministre, Ahmet Ndiaye a déclaré les connaitre depuis longtemps et n’avoir aucune haine à leur encontre. Et, d’emblée, il a refusé la thèse qui voudrait qu’il se serait présenté sur les lieux, avec une arme. Âgé de 30 ans, Ahmet Ndiaye est un gamin à qui la vie n’a fait aucun cadeau. Son père, Adama Ndiaye, un grand homme d’affaires de la Basse Casamance a été tué, en mars 1993, dans le village de Diakène Ouolof par des éléments appartenant au Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance. Avec sa mère et sa grande sœur, le petit Ahmet a vécu sans la présence de ses grands frères issus de mères différentes. Plus tard, lorsque sa mère s’est remariée en Guinée Bissau, le jeune homme a été confié à ses oncles dans le quartier populaire de Grand-Dakar, à Ziguinchor.

C’est dans ce quartier qu’il a fait la connaissance de la famille de l’actuel Premier ministre Ousmane Sonko. Dépeint comme un gamin taciturne, Ahmet Ndiaye souffre de troubles récurrents qui l’ont peu à peu poussé à se séparer de son monde au moins de déclarer à son entreprise, Ecotra, que sa mère serait décédée en 1994. Cette mère retrouvée par Kéwoulo est aujourd’hui à Ziguinchor dans la salle d’audience écoutant le réquisitoire du procureur de la République contre ce génie du bâtiment, major de sa promotion de polytechniciens, et qui a, peu à peu, sombré dans l’alcool. Cette boisson du diable qui l’a conduit à s’en prendre à cette famille qui ne lui a pourtant rien fait.