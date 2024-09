À l’approche des élections législatives cruciales du 17 novembre 2024, la Jeunesse Patriotique Sénégalaise (JPS), affiliée au parti PASTEF – Les Patriotes, a lancé un appel fort en faveur d’un vote utile. Lors d’une conférence de presse, Me Ngagne Demba Touré, coordinateur de la JPS, a souligné l’importance stratégique de ce scrutin pour garantir une stabilité institutionnelle et politique dans le pays.

Selon Me Touré, le peuple Sénégalais est témoin des récents événements survenus à l’Assemblée nationale, où des députés ont tenté de déstabiliser le régime du président Bassirou Diakhar Diomaye Faye. Ces parlementaires ont, entre autres, boycotté le débat d’orientation budgétaire, rejeté le projet de loi sur la réforme constitutionnelle, et refusé de collaborer avec le gouvernement sur des dossiers essentiels, tels que la mise en place d’une commission d’enquête sur l’occupation du littoral.

Dans cette élection qualifiée de “décisive et cruciale” pour l’avenir du Sénégal, Me Ngagne Demba Touré a énoncé trois enjeux majeurs. il s’agit selon lui, de Préserver la stabilité institutionnelle du pays. Il est impératif d’obtenir une majorité parlementaire solide pour contrer toute tentative de déstabilisation de l’Assemblée nationale. Selon lui, “les démons du système” sont toujours actifs et cherchent à saper le régime actuel.

Il faut Instaurer une Assemblée nationale de rupture. Pour se faire, la JPS souhaite voir des députés compétents et engagés, capables de contrôler l’action du gouvernement, tout en votant des lois aussi bien proposées par le régime que venant de leur propre initiative.

Et enfin, il s’agit de soutenir massivement le président Diomaye Faye. Le troisième enjeu consiste à donner au président une “majorité écrasante”, un message clair à la communauté internationale que le peuple Sénégalais reste fermement derrière les nouvelles autorités, après s’être battu contre le régime précédent de Macky Sall.

Me Ngagne Demba Touré a également lancé un appel à la mobilisation générale de tous les patriotes, les exhortant à faire preuve de discipline et à éviter les guerres de positionnement individuel au sein du parti. Il a insisté sur la nécessité d’une union sacrée pour garantir la victoire lors de ces élections législatives décisives.

Cette déclaration survient à un moment où l’opposition sénégalaise s’organise pour former un bloc uni contre le régime du tandem Diomaye Faye – Ousmane Sonko, dans l’espoir de freiner la progression du parti au pouvoir. La JPS, quant à elle, est déterminée à faire barrage à cette tentative en encourageant une forte mobilisation en faveur du président Diomaye et de son gouvernement.