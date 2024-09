Ce jeudi 19 septembre 2024, la Jeunesse Patriotique Sénégalaise, sous la direction de son coordinateur, Me Ngagne Demba Touré, a lancé un appel à un courage politique renouvelé face aux critiques croissantes contre le régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette initiative vise à contrer les attaques des détracteurs du gouvernement, qu’ils qualifient de tentatives de déstabilisation du pouvoir en place.

Lors de son discours, Me Ngagne Demba Touré a souligné l’importance de la reddition des comptes comme une obligation envers la société sénégalaise. Il a insisté sur le fait que si le gouvernement n’engage pas des poursuites contre ceux qui ont dilapidé les fonds publics, cela constituerait un échec fatal. Avec la création du pool financier judiciaire, une nouvelle dynamique de justice est instaurée, permettant aux accusés de faire appel après condamnation, ce qui distingue cette juridiction des autres, comme la Cour de Répression de l’Enregistrement Illicite, où les accusés doivent prouver leur innocence.

Me Ngagne Demba Touré a expliqué que, dans ce cadre, c’est à l’État de fournir les preuves contre ceux qu’il accuse de détournement des fonds publics. Mais au-delà de cette bataille pour la transparence et la justice, il a également appelé à se lever contre les forces qu’il considère comme des éléments du système cherchant à déstabiliser le régime.

Le coordinateur n’a pas manqué de dénoncer les tentatives de déstabilisation orchestrées, selon lui, par des acteurs politiques externes et internes. Il a rappelé les propos du président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yaakaar, qui avait annoncé son intention de faire tomber le gouvernement. Cependant, selon Me Touré, le président Diomaye Faye a réussi à déjouer ces plans, y compris ceux de ses adversaires politiques à l’étranger, qui, selon lui, continuent de mener des actions déstabilisatrices depuis l’intérieur du pays.

Aujourd’hui, ces opposants cherchent à présenter le Sénégal comme étant plongé dans une profonde crise économique, un tableau que Me Ngagne Demba Touré qualifie de manipulation politique. Il affirme que, face à leur échec sur le plan politique, ces détracteurs cherchent désormais à créer une déstabilisation sociale, en exploitant des questions sensibles liées à la religion et à l’ethnie.

Me Touré a également alerté sur les tentatives visant à déstabiliser les institutions, l’économie et même le secteur de la sécurité du pays. Malgré ces défis, il a réaffirmé la détermination du régime et de la jeunesse patriotique à soutenir le président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, salué pour sa posture et sa popularité auprès du peuple sénégalais.