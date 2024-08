Ziguinchor: Le collectif des martyrs du PROJET déchire la loi d’amnistie et réclame justice

” Nous réclamons la levée de la loi d’amnistie pour que justice soit faite en l’honneur des martyrs du régime de Macky Sall.” C’est en ces termes que le collectif des victimes du projet appuyés par la section Pastef de Grand-Dakar, quartier situé dans la commune Ziguinchor, a entamé son point de presse, ce dimanche 04 Aout 2024 matin.

Cette structure qui regroupe des familles des blessés et martyrs qui ont perdu la vie dans la défense du ” Projet Pastef ” contre le régime de l’ancien président de la république, Macky Sall, a fait face à la presse pour demander aux nouvelles autorités étatiques de prendre les dispositions nécessaires pour révoquer la loi d’amnistie et traduire en justice, les commanditaires et acteurs qui ont hotté la vie à des jeunes sénégalais et ziguinchorois en particulier dont le seul tort était de lutter pour la préservation d’un projet en lequel ils avaient foi.

Mieux, la section Pastef de Grand-Dakar de Ziguinchor venue en appui au collectif des martyrs entend se battre aux cotés de celui ci pour donner une majorité absolue aux députés du parti au pouvoir à l’assemblée nationale lors des prochaines élections législatives afin que cette loi qu’ils jugent inconcevable soit annulée pour permettre à la justice de faire la lumière sur les conditions de mort de leurs frères, parents et amis et que les auteurs soient punis à la hauteur de leurs actes. Les voix autorisées du jours ont aussi souligner l’importance et la nécessité d’indemniser les familles des blessés et victimes.

Le représentant du Maire de la commune qui était venu prendre part à la rencontre, a laissé entendre que le président Bassirou Diomaye et son premier Ousmane Sonko ne sauront jamais oublier ces milliers de jeunes, victimes et blessés qui se sont battus pour leur accession à la magistrature suprême. Que le gouvernement est disposé à accompagner les familles des victimes et des blessés mais aussi et surtout à mettre en œuvre les services de la justice pour que les commanditaires et auteurs des crimes qui ont couté la vie à plusieurs jeunes sénégalais, soient traduits en justice. Il a souligné pour la même occasion que les recommandations issues des assises de la justice seront bientôt mises en exécution par le président et que des poursuites seront engées contre tous ceux qui sont concernés par les malversations ou pillages des ressources du pays.