« il y a un fait qui menace notre cohésion sociale et remet en cause notre vivre ensemble, c’est l’affaire Cheikh Oumar Diagne qui …”PDF

Les déclarations polémiques du ministre conseiller et directeur des moyens généraux de la Présidence de la République, Cheikh Oumar Diagne (COD), ne laissent plus personne indifférent.

Député de la 13e législature, Pape Djibril Fall (PDF) ne cache pas sa colère face aux propos ‘’irrévérencieux’’ de COD à l’encontre de nos guides religieux, véritables régulateurs socio-politiques.

Prenant la balle au bond, en marge de l’ouverture de la troisième session extraordinaire de l’Assemblée nationale ce jeudi 5 septembre 2024, PDF martèle : « il y a un fait qui menace notre cohésion sociale et remet en cause notre vivre ensemble, c’est l’affaire Cheikh Oumar Diagne. Si c’est le président de la République et son premier ministre qui protègent Cheikh Oumar Diagne, qu’ils le disent aux sénégalais ».

Après l’épisode très embarrassant du refus d’héberger des invités de marques du Khalife générale des mourides lors de l’édition 2024 du Magal de Touba, Cheikh Oumar Diagne a encore suscité l’ire des familles religieuses sénégalaises et du royaume du Maroc par des propos jugés désobligeants tenus lors d’une conférence qu’il a présidé la semaine dernière.

Depuis, de vives réactions -notamment de Touba et de Tivaouane- fusent, exigeant le limogeage du ministre conseiller qui serait coutumier des faits. Ainsi, une série de plaintes a été déposée sur la table du procureur de la République. Une pétition et une marche sont aussi annoncées.