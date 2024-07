Contribution : Inondations à Kaolack, résumé de solutions techniques pour la fin du calvaire ( Par Aly Tounkara)

Suite aux premières pluies observées récemment dans la région de Kaolack, nous avons constaté des inondations importantes qui ont causé de nombreux dégâts matériels et perturbé la vie quotidienne des habitants. Ces inondations ont mis en évidence des lacunes dans notre infrastructure d’eau et d’assainissement, nécessitant une intervention urgente pour éviter des situations similaires à l’avenir.

Nous sollicitons par la présente une intervention rapide des services compétents pour évaluer et remédier à la situation. Il est crucial de mettre en place des solutions techniques appropriées pour prévenir de futures inondations et assurer la sécurité et le bien-être de la population de Kaolack.

Voici quelques propositions de solutions techniques à envisager :

– Renforcement du réseau de drainage : Améliorer et étendre le réseau de drainage pour permettre une évacuation rapide et efficace des eaux de pluie.

– Maintenance régulière des infrastructures existantes : Effectuer un entretien régulier des caniveaux et des égouts pour éviter les obstructions et assurer un écoulement optimal des eaux pluviales.

-Construction de bassins de rétention : Mettre en place des bassins de rétention pour stocker temporairement les eaux pluviales excédentaires et réduire ainsi le risque d’inondation.

-Installation de pompes de drainage : Installer des pompes de drainage dans les zones les plus vulnérables pour faciliter l’évacuation des eaux stagnantes.

Plan de sensibilisation et de formation : Organiser des campagnes de sensibilisation et de formation pour les habitants afin de les informer des mesures préventives et des bonnes pratiques en matière de gestion des eaux pluviales.

Collaboration intersectorielle : Favoriser une collaboration étroite entre les services d’eau et d’assainissement, l’urbanisme, les autorités locales et les organisations communautaires pour une approche coordonnée et efficace.

Aly Tounkara Ingénieur Polytechnicien

Ingénieur Géomètre-Topographe

Natif de Kaolack

Coordinateur national du Mouvement Convergence Citoyenne Tabax Sa Réw

Membre de Conférence des Leaders de la coalition DIOMAYE Président