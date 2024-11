“Vous nous manquez, prof ! Énormément!” : L’hommage poignant de Abdou Khadre Sano au professeur Ndukur Ndao

Prof, mon très cher,Ceux qui connaissent mon affection envers vous, ont certainement voulu comprendre mon silence des mois après que Dieu, le Maître de nos vies, a décidé de vous rappeler auprès de LUI. Je sais que là bas, du haut des ciels, s’ils pouvaient t’entendre, vous leur diriez, dans un langage et le style qu’on vous connaît, “mais foutez lui la paix bon sang, je suis constamment dans son esprit et ses prières…”, accompagné d’un fou rire!

Vous nous manquez, prof ! Énormément!

Le vide ne s’est pas encore rempli! Avec le temps, il devient abyssal. Pour me consoler, je me rabats souvent sur votre profil Facebook pour vous relire, et c’est là que je mesure la cruauté du destin ! Le destin sait parfois se moquer de nos projets. Je n’ai pas assez profité de votre générosité intellectuelle, pour echanger de vive voix sur certaines de vos postures aussi bien scientifiques que politiques. Je repoussais toujours au lendemain ce que je pouvais vous dire aujourd’hui, ne serait-ce qu’au téléphone.

J’attendais vous retrouver chez moi, en Casamance que vous connaissez mieux que moi -mieux que la plupart de ceux qui y ont vu le jour et qui y ont grandi- pour m’instruire, à vos côtés, sur son riche patrimoine culturel. Je voulais, vous le saviez, en m’inspirant de vous, faire la même chose dans la zone nord. Voilà que, sans un mot d’au revoir, sans un moindre indice, subitement et brusquement, le destin décida de casser cette belle exceptionnelle pipe! Oh prof…

Ce n’est pas de votre nature de surprendre. Je vous sait CC (cru et courageux)! Mais là, je ne vous ai ni senti, ni vu venir! C’est donc la première fois que vous avez réellement manqué de courage, que vous avez été complètement désarmé! Certainement, pour ne pas m’attrister! Je suis triste et j’ai mal, Allah m’est témoin! … Je vais donc vers LUI, Allah, chercher refuse. Qu’IL agrée et facilite, et qu’IL fasse de votre Sommeil éternel une douce et paisible traversée vers le meilleure des Paradis.

Oh prof… Ô Allah…