Maître Ciré Clédor Ly, l’un des avocats les plus respectés d’Afrique, a choisi de se faire discret depuis la victoire du président Bassirou Diomaye Faye et la nomination d’Ousmane Sonko comme Premier ministre. Cependant, son influence et ses actions continuent de résonner à travers le continent.

Sa seule apparition sur les réseaux sociaux a été lorsqu’il a alerté les autorités sénégalaises sur les risques encourus par son client, Daouda Bangoura, un activiste guinéen réfugié au Sénégal. Grâce à ses efforts, la procédure d’extradition a été suspendue, évitant ainsi à Bangoura des risques de torture et de disparition en Guinée.

Actuellement, Maître Ly est au Burkina Faso pour défendre son confrère Me Guy Hervé Kam. Ce dernier, figure de la société civile burkinabè, avait été arrêté dans des circonstances controversées. Grâce à l’intervention de Maître Ly, la chambre de contrôle du tribunal militaire a ordonné la libération provisoire de Me Kam, soulignant l’importance d’un procès équitable. Maître Ly a été vu dans une photo, accroupi et recueilli à l’endroit où Thomas Sankara a été assassiné, un geste symbolique de son engagement envers l’émancipation des peuples africains.

Le 8 juillet, la chambre de contrôle du tribunal militaire avait mis fin à la détention de Me Kam et décidé de le mettre sous contrôle judiciaire. « Cette décision est compatible avec les exigences élémentaires d’un procès équitable. La défense s’en réjouit, mais ne baisse pas la garde parce que les violations graves des règles de procédures, ainsi que les atteintes au droit inviolable à la sûreté de sa personne et à la sécurité juridique, devraient aboutir à l’annulation de l’ensemble de la procédure », avait-il déclaré.

Me Guy Hervé Kam sera accusé à nouveau et remis en détention, ce qui a justifié le déplacement à Ouagadougou de l’homme qui est réputé être l’un des avocats les plus brillants et les plus respectés de notre époque. Son parcours, marqué par le courage, des exploits judiciaires et un engagement indéfectible envers la justice, inspire non seulement le Sénégal mais aussi toute l’Afrique et le monde entier, ce qui lui a valu le surnom de « L’AVOCAT DU DIABLE ».

Maître Ciré Clédor Ly mérite le respect de tous les Sénégalais, particulièrement du Sénégal, pour son dévouement et son engagement envers la justice.

THIE