AES : Le Burkina Faso hisse les couleurs de la souveraineté et de l’unité

Le Burkina Faso a marqué une étape clé dans l’affirmation de l’Alliance des États du Sahel (AES) ce lundi 3 mars 2025, en procédant à la montée officielle du drapeau de l’organisation à Ouagadougou. Cette cérémonie solennelle, présidée par le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, s’est tenue au palais de Koulouba en présence de hautes autorités de l’État, de représentants diplomatiques et du personnel de la présidence.

Après le Niger et le Mali, cette levée de drapeau vient clôturer un cycle symbolique fort, affirmant l’engagement des trois nations à œuvrer ensemble pour la souveraineté, la stabilité et le développement de la région. À cette occasion, le Président TRAORÉ a adressé un message empreint de détermination, réaffirmant sa vision d’un avenir prospère pour l’AES et ses peuples. Son discours complet sera diffusé à 20h, permettant aux Burkinabè de s’approprier pleinement les ambitions et les perspectives tracées pour l’alliance.

Cet acte hautement symbolique, réalisé simultanément au Burkina Faso, au Niger et au Mali, illustre la solidarité indéfectible entre les trois pays. Il traduit leur volonté commune de bâtir un avenir fondé sur l’unité, la paix et la prospérité pour l’ensemble de la région sahélienne.