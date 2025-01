Vision Sénégal 2050: Kafountine au cœur de la révolution Maritime et Portuaire annoncée

Le communiqué du Conseil des ministres du 15 janvier 2025 marque un tournant décisif dans l’agenda stratégique du Sénégal. Sous l’impulsion du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le gouvernement a réaffirmé son engagement à faire de la « Vision Sénégal 2050 » un levier de transformation économique et sociale. Une attention particulière a été portée sur le développement des infrastructures maritimes et portuaires, reconnues comme des piliers essentiels pour le renforcement de la compétitivité économique du pays.

Dans cette perspective, le Président de la République a instruit le Premier ministre et le Ministre en charge des Infrastructures maritimes et portuaires de finaliser, d’ici fin mars 2025, une nouvelle politique maritime et portuaire ambitieuse. Cette feuille de route devra répondre aux exigences d’un développement inclusif et durable, tout en modernisant un secteur clé pour l’économie nationale.

Modernisation des ports et quais de pêche

Par ailleurs, le Chef de l’État a demandé au Ministre des Infrastructures maritimes et portuaires de mettre l’accent sur la modernisation des ports et quais de pêche. Ces infrastructures, disséminées sur le territoire national, doivent bénéficier d’un programme étendu visant à renforcer leur capacité opérationnelle, à améliorer les conditions de travail des acteurs du secteur et à accroître leur contribution à l’économie nationale.

Cette initiative est particulièrement attendue dans des localités comme Kafountine, un des quais de pêche les plus stratégiques du pays. Situé dans la région de la Casamance, ce site dispose d’un potentiel économique et touristique indéniable. Cependant, il souffre depuis longtemps d’un manque d’investissement et d’attention de la part des autorités. Les populations locales, ainsi que les acteurs économiques, espèrent que ce quai sera placé en tête des priorités.

Kafountine : un levier pour le développement du pôle Sud

Avec sa situation géographique favorable, son importante activité de pêche et son rôle dans l’économie régionale, Kafountine représente une opportunité unique pour dynamiser le pôle Sud du Sénégal. Moderniser ce quai ou, mieux encore, construire un port dans cette localité pourrait transformer la véritable région en un pôle économique, renforçant ainsi sa contribution aux caisses de l’État.

La mise en œuvre d’un tel projet s’inscrit parfaitement dans la logique du référentiel « Sénégal 2050 », qui prône une répartition équitable des investissements sur tout le territoire national. En valorisant les infrastructures maritimes de Kafountine, le gouvernement pourrait non seulement stimuler l’économie locale, mais aussi répondre aux attentes des populations qui réclament une meilleure prise en charge de leurs besoins.

Vers une nouvelle ère maritime pour le Sénégal

La « Vision Sénégal 2050 » constitue une opportunité majeure pour transformer le secteur

maritime et portuaire en un moteur de croissance durable. En accord avec la priorité à des localités stratégiques comme Kafountine, le gouvernement pourrait jeter les bases d’un développement équilibré et inclusif, tout en renforçant la position du Sénégal sur l’échiquier économique régional et international.

Reste à espérer que les échéances fixées seront respectées et que les ambitions affichées dans ce communiqué se traduiront rapidement en actions concrètes, au bénéfice de tous les Sénégalais.

Didier Abdou Diatta Coordinateur communal de la JPS, commune de Kafountine