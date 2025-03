De Sukarno à Sonko : L’habillement comme instrument de révolution

Sukarno , en tant que père de l’indépendance indonésienne, incarnait un nationalisme fort, une politique anti-impérialiste et une volonté de mettre en avant la culture locale. Son habillement, avec son costume blanc et son peci (bonnet) , était un symbole de cette identité nationale.

Ousmane Sonko, lui, se positionne aussi comme un leader réformiste et panafricaniste. Son style vestimentaire, souvent composé de boubous traditionnels ou de costumes sobres, rappelle une volonté d’authenticité et de rupture avec un certain establishment politique. Son discours prône une souveraineté économique et politique forte, à l’image de ce que Sukarno défendait pour l’Indonésie.