Saly : Un coup de filet historique 100 kg de haschich saisis par la Gendarmerie

La brigade de recherches de la gendarmerie de Saly Portudal a réalisé, ce lundi après-midi, une importante saisie de drogue. L’opération, qui s’est déroulée dans le quartier de Saly Niakh-Niakhal, a permis de mettre la main sur une cargaison de 100 kg de haschich, d’une valeur marchande estimée à 120 millions de F CFA

Il était environ 15 heures lorsque les gendarmes, en patrouille de routine, ont repéré un véhicule suspect stationné près d’un mur de clôture. L’absence du conducteur et l’apparente discrétion du stationnement ont immédiatement éveillé leur curiosité. Une fouille minutieuse du véhicule a été entreprise. Lors de l’inspection, les gendarmes ont découvert : Une valise et un sac contenant 100 paquets de haschich, chacun pesant environ 1 kg. Cinq plaques d’immatriculation européennes, soigneusement dissimulées sous les sièges. Ces éléments laissent penser que la cargaison était destinée à un réseau international de trafic de drogue, avec une probable liaison entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest. Le véhicule et son contenu ont été transférés à la brigade de recherches pour une analyse approfondie. Une enquête a été ouverte pour : Identifier le propriétaire et le conducteur du véhicule. Établir les liens entre cette cargaison et d’éventuelles ramifications locales ou internationales. Traquer les éventuels complices impliqués dans ce réseau. Les gendarmes s’appuient sur les plaques d’immatriculation saisies et d’autres indices matériels pour remonter la piste. Cette saisie témoigne de la détermination des forces de l’ordre à lutter contre le trafic de stupéfiants dans la région. Saly, une station balnéaire prisée, est parfois utilisée comme plaque tournante par des trafiquants qui cherchent à profiter de l’activité touristique pour dissimuler leurs opérations. Les autorités locales appellent à une collaboration accrue des populations pour signaler tout comportement suspect. Elles réitèrent leur engagement à éradiquer le fléau de la drogue, qui représente une menace pour la sécurité publique et la stabilité sociale.