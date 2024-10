C’est une découverte pour le moins choquante qui a été faite ce matin dans la proche banlieue dakaroise. Kéwoulo, qui a dépêché des reporters sur place, a appris la découverte d’un cadavre dans le bassin de rétention situé à côté du Pont de l’Émergence entre les quartiers de Grand-Yoff, Patte-d’oie et les HLM Grand-Médine et HLM Grand-Yoff.

Sur place, Kéwoulo a trouvé une grosse foule amassée sur les lieux et observant la spectable macabre. Au loin, Kéwoulo a aperçu un corps gisant dans la boue et habillé d’une veste de couleur noire, bien mis en exergue. Pour le moment, la police des Parcelles Assainies comme les Sapeurs-Pompiers sont sur place. Et, il semble que ce sont les moyens à déployer pour aller récupérer le corps qui sont discutés par les autorités judiciaires sur le terrain.

Si la police comme les Pompiers n’ont pas encore touché au corps, laissé à la vue de tous, Kéwoulo est en mesure de dire que l’endroit et marécageux et que le corps est posé en face d’une conduite d’eau venant de Grand Yoff ressemble à celui d’un homme.Et semble avoir séjourné dans l’eau pendant plusieurs heures.

Du côté des badauds, toutes les hypothèses sont avancées. “Il se peut qu’il soit victime d’une agression, puisque il y a eu de nombreux cas d’agression ici. Parfois des gens ont été tués.” Pensent certains. Tandis que d’autres croient savoir «qu’il aurait pu être victime de noyage dans le bassin ou que le corps aurait pu être amené en ces lieux par des tiers et abandonné sur place.»