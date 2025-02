Libye : le désert révèle l’horreur du trafic humain avec la découverte de près de 50 corps

Deux fosses communes contenant près de 50 corps ont été découvertes dans le désert libyen, mettant en lumière une nouvelle tragédie liée à la crise migratoire dans ce pays.

Le premier charnier, contenant 19 corps, a été mis au jour vendredi dernier dans une ferme située dans la ville de Kufra, dans le sud-est de la Libye. Selon l’organisation caritative al-Abreen, qui vient en aide aux migrants dans l’est et le sud du pays, la plupart des victimes auraient été exécutées par balle avant d’être enterrées. Une seconde fosse commune a été découverte dans un centre utilisé par des trafiquants d’êtres humains, abritant au moins 30 corps. Selon des témoignages de survivants, jusqu’à 70 personnes pourraient y avoir été enterrées. Les autorités poursuivent actuellement les fouilles pour confirmer ces informations. Ce drame n’est malheureusement pas un cas isolé. En 2024, les autorités libyennes avaient déjà exhumé les corps de 65 migrants dans la région de Shuayrif, située à 350 kilomètres au sud de Tripoli. Ces découvertes témoignent de l’ampleur de la violence et des abus dont sont victimes les migrants en Libye, un pays devenu un point névralgique du trafic humain. La Libye, plongée dans le chaos depuis le renversement du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, est aujourd’hui le principal point de transit pour des milliers de migrants venant d’Afrique et du Moyen-Orient, dans l’espoir de rejoindre l’Europe. La guerre civile et l’effondrement des institutions libyennes ont permis aux réseaux criminels de prospérer, rendant les migrants particulièrement vulnérables à l’exploitation, aux mauvais traitements et aux massacres. Cette tragédie soulève une fois de plus la nécessité d’une réponse internationale urgente et coordonnée pour protéger les migrants et lutter contre les réseaux de trafic humain qui prospèrent dans cette région instable.