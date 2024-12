Le 2 décembre 2024, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diakhar Diomaye Faye, a officialisé la nomination d’un nouveau gouvernement suite à la démission d’El Malick Ndiaye de son poste de ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Cette démission fait suite à son élection à la présidence de l’Assemblée nationale. Ce remaniement, proposé par le Premier ministre Ousmane Sonko, reste limité en termes de changements, marquant la continuité tout en apportant quelques ajustements.

Dans une déclaration, Ousmane Sonko a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à répondre aux priorités nationales, notamment la création d’emplois pour la jeunesse, tout en plaçant la souveraineté et la transparence au cœur des politiques publiques. Il a également insisté sur les secteurs prioritaires, tels que l’éducation, l’agriculture, la santé et la citoyenneté, en plus des réformes attendues pour renforcer la gouvernance. “Ce gouvernement mettra l’accent sur la reddition des comptes, la gestion rigoureuse des fonds publics et le développement de projets de loi visant à renforcer l’économie nationale et la souveraineté”, a-t-il déclaré.

Le remaniement a principalement concerné deux ministères :

Yankhoba Diémé devient ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, succédant à El Malick Ndiaye.

Abass Fall, député et tête de liste de Pastef lors des élections législatives du 17 novembre dernier, fait son entrée dans le gouvernement en tant que ministre du Travail et des Relations avec les institutions. Député installé le 2 décembre à l'Assemblée nationale, il devra toutefois démissionner de son poste de parlementaire, laissant sa place à son suppléant, Thierno Aly Sy, coordinateur de Pastef de Mermoz Sacré-Cœur.

Le reste de l’équipe gouvernementale reste inchangé, reflétant une volonté de stabilité dans l’action politique.

Ce remaniement intervient à un moment où le Sénégal cherche à renforcer sa place sur la scène internationale tout en répondant aux défis internes. Avec un accent mis sur des secteurs clés comme l’éducation, la santé et l’agriculture, ce gouvernement est attendu au tournant pour traduire ses priorités en actions concrètes et durables.