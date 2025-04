Premier ministre vs Thierno Alassane Sall : un débat attendu au service des citoyens( Par Magued Wade)

Lors de son dernier passage à l’Assemblée nationale pour répondre aux questions orales, le Premier ministre avait qualifié l’opposition du terme peu flatteur de « poltrons ». Il avait également invité à l’ouverture d’un débat national sur les grandes questions d’intérêt public, notamment économiques, qui préoccupent les Sénégalais.

Saisissant cette perche, l’opposant et député Thierno Alassane Sall (TAS), leader du parti République des Valeurs, a proposé un débat direct avec le Premier ministre. Une proposition qui a rapidement suscité des réactions, notamment du côté des militants de Pastef. Par la voix de Ngagne Demba Touré, ces derniers ont vivement répliqué aux critiques formulées par Thierno Alassane Sall.

Au-delà de ces échanges parfois acerbes, il serait souhaitable que notre démocratie franchisse un cap, en délaissant les attaques personnelles, invectives et autres quolibets, au profit d’un véritable débat d’idées. Car les défis qui interpellent notre pays exigent des réponses claires, construites et orientées vers l’intérêt général.

La proposition de débat faite par TAS offre ainsi une opportunité au Premier ministre de confronter ses positions à celles d’un autre chef de parti, dans un exercice de dialogue public. Ce serait également l’occasion pour les citoyens d’évaluer la pertinence des programmes politiques et des solutions avancées par les différents acteurs.

Ce débat permettrait également de voir le Premier ministre dans un exercice nouveau, lui qui jusqu’à présent s’est surtout illustré à travers des monologues et des discours unilatéraux.

Pour garantir l’impartialité et la transparence de cet échange, il serait judicieux que des médias crédibles et accessibles à tous, tels que la RTS – média de service public – ou encore d’autres plateformes reconnues comme Kewoulo, puissent en assurer l’organisation et la diffusion.

Un tel débat, s’il est conduit dans le respect mutuel et avec la volonté d’éclairer les citoyens, constituerait une avancée notable pour notre démocratie.

Magued Wade

MPCD Sénégal rek