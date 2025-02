Gaza : Un nouvel échange d’otages et de prisonniers dans le cadre du cessez-le-feu

Les Brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas en Palestine, s’apprêtent à libérer six otages israéliens dans le cadre du septième échange prévu par l’accord de cessez-le-feu à Gaza.

Deux sites ont été désignés pour la remise des otages : l’un à Rafah, dans le sud de l’enclave, à proximité des positions israéliennes, et l’autre à Nuseirat, dans le centre de Gaza.

À Rafah, une foule importante de Palestiniens s’est rassemblée, tandis que des combattants d’Al-Qassam assurent la sécurisation du transfert. Deux otages, Tal Shoham et Avera Mengistu, devraient y être libérés, selon un correspondant d’Anadolu.

À Nuseirat, la population attend également la libération des quatre autres captifs : Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert et Hisham Al-Sayed. Cette libération intervient parallèlement à celle de 602 prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Parmi ces prisonniers figurent 50 personnes condamnées à perpétuité, 60 purgeant de longues peines, ainsi que 47 individus arrêtés de nouveau après leur libération dans le cadre de l’accord Shalit de 2011. En outre, 445 détenus de Gaza, capturés après le 7 octobre 2023, seront relâchés.

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le 19 janvier, 19 otages israéliens et quatre corps ont été restitués lors des six précédents échanges. La première phase de l’accord prévoit la libération de 33 otages au total. Selon Anadolu, ce cessez-le-feu a mis fin à une guerre dévastatrice ayant causé plus de 48 000 victimes.