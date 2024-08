Quand Thomas Sankara disait, « Nous devons oser inventer l’avenir », il ne parlait pas seulement de rêves. Aujourd’hui, le Sénégal se trouve à un carrefour décisif : renégocier nos contrats stratégiques pour garantir un avenir prospère.

Le Sénégal est à la croisée des chemins. Avec des contrats pétroliers et gaziers en jeu, les nouvelles autorités sénégalaises s’apprêtent à renégocier des accords cruciaux pour l’avenir du pays, avec la mise en place du Comité d’examen des contrats conclus dans les secteurs stratégiques.

Au moment où le Sénégal a cédé une part importante de ses ressources à des compagnies étrangères, limitant les retombées économiques, les Émirats Arabes Unis, eux, ont maximisé les bénéfices de leurs ressources en créant des partenariats équilibrés et en investissant localement. Résultat : une économie diversifiée et prospère.

Pour rattraper ce retard, le Sénégal doit impérativement renégocier ses contrats. En s’inspirant des E.A.U., nous pourrions transformer nos ressources en un levier de développement durable et prospère.

Renégocier n’est pas seulement une possibilité, c’est une nécessité. Les contrats de recherche et de partage de production d’hydrocarbures (CRPP) peuvent être révisés. Et les exemples africains le prouvent : le Nigeria a augmenté ses revenus après révision de ses accords pétroliers, l’Angola a réduit ses coûts de production, et le Ghana a vu une hausse des recettes fiscales après renégociation de ses contrats miniers.

Certes, la renégociation comporte des risques : instabilité économique, litiges juridiques, perte de confiance des investisseurs. Mais ces risques peuvent être atténués avec des stratégies bien définies et des ressources adéquates. La transparence est cruciale. En communiquant ouvertement avec toutes les parties prenantes, nous instaurons un climat de confiance et réduisons les incertitudes.

De plus, l’engagement de juristes surtout de chez nous et de renommée mondiale renforce la crédibilité et la robustesse juridique de nos accords. Philippe Sands souligne, “La transparence et la justice sont les piliers de toute renégociation réussie.” En accord avec lui, le célèbre juriste Martti Koskenniemi affirme : “Les renégociations de contrats stratégiques sont essentielles pour assurer l’équité et le développement durable dans les relations internationales.”

Pour réussir, le Sénégal doit suivre un plan clair : évaluation des clauses préjudiciables, consultation des experts, dialogue avec les parties prenantes, et négociation stratégique. Les contrats CRPP permettent flexibilité et révision périodique, rendant la renégociation non seulement possible mais nécessaire.

Nelson Mandela disait, “Cela semble toujours impossible jusqu’à ce que ce soit fait.” Cette citation souligne la pertinence de la volonté des autorités sénégalaises à renégocier les contrats stratégiques, car ce qui semble difficile aujourd’hui peut devenir une réalité demain grâce à la détermination et à l’action concertée.

Le Sénégal est prêt à écrire une nouvelle page de son histoire économique. Avec détermination et agilité, les autorités peuvent renégocier les contrats pour un avenir plus juste et prospère. Le chemin est tracé, les outils sont en main, et le succès est à portée de main. Ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités et faire du Sénégal un modèle de renégociation contractuelle réussie.

“Ensemble, osons inventer l’avenir ».

Idrissa Doucouré, PhD, Exécutive MBA,

Master en planification stratégique et Ingénieur

Président du Conseil Mondial des Investissements et des Affaires, Londres