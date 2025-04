Fimela : La gendarmerie met la main sur 170 kg et traque les convoyeurs en fuite

La brigade territoriale de Fimela (Fatick), commandée par l’adjudant-chef Serigne Moustapha Guèye, a intercepté la nuit dernière, 170 kg de yamba transportés à bord dune charrette.

D’après le récit conté par nos confrères de seneweb, tout a commencé lorsque les gendarmes de la brigade territoriale de Fimela ont reçu un renseignement relatif à l’éventuel débarquement d’une importante quantité de drogue au niveau de Loul Sessène et de Fayil.

Le dispositif de surveillance et de filature déployé dans ces deux villages, s’est révélé fructueux. Dans la nuit du 24 au 25 avril 2025, vers 3 h, les convoyeurs de la drogue, ayant senti la présence des gendarmes, ont abandonné la charrette contenant la marchandise illicite et ont fui avec le cheval. Les gendarmes ont saisi les six colis de chanvre indien.

La gendarmerie de Fimela est à la recherche des fuyards.