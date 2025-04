Dialogue national : Les dix points inscrits à l’ordre du jour dévoilés

À un mois de l’ouverture du Dialogue national, prévue du 28 mai au 4 juin 2025, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a franchi une nouvelle étape en transmettant aux parties prenantes, notamment les acteurs politiques, les termes de référence qui baliseront les discussions. L’enjeu principal : repenser en profondeur le système électoral sénégalais pour renforcer durablement la démocratie.

Pour garantir un processus inclusif et efficace, le chef de l’État a désigné le Dr Cheikh Gueye, secrétaire général du CUDIS et du SenRTT, au poste de Facilitateur général. Il aura la mission de piloter les travaux et d’assurer un dialogue constructif entre les différents participants.

Dix axes prioritaires ont été retenus pour structurer les échanges :

1. Modernisation du système électoral ;

2. Définition du statut de l’opposition et du chef de l’opposition ;

3. Instauration de l’inscription automatique sur les listes électorales dès la majorité, accompagnée de la délivrance d’une carte biométrique CEDEAO ;

4. Révision du mécanisme de parrainage ;

5. Évaluation du rôle des autorités électorales et des médias ;

6. Clarification de la place de la justice dans les processus électoraux ;

7. Rationalisation du calendrier républicain ;

8. Réorganisation du paysage politique à travers un encadrement des partis ;

9. Cadre clair pour le financement des partis politiques ;

10. Révision globale du Code électoral.

Ce dialogue s’annonce comme un tournant majeur, traduisant la volonté des autorités de rompre avec les pratiques du passé. Les contributions de tous les acteurs concernés sont attendues pour nourrir une réflexion collective autour d’un modèle démocratique rénové.