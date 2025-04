À l’horizon 2026, le gouvernement ambitionne de tripler le budget alloué à cette lutte, le portant à 1,6 milliard de FCFA. Une annonce faite par le Dr Fodé Danfakha, coordonnateur du Programme national de lutte contre la tuberculose (PNT), lors d’une journée de sensibilisation régionale organisée dans la commune de Yoff.

« Nous étions à 260 millions de FCFA pour l’achat des médicaments, soit environ 100 000 à 200 000 FCFA par patient. D’ici 2026, nous visons une enveloppe de 1,6 milliard pour mieux répondre aux besoins », a déclaré le Dr Danfakha, soulignant la volonté de renforcer l’accessibilité aux traitements et d’améliorer la prise en charge des malades.

Le coordonnateur du PNT a également insisté sur l’importance du numérique dans ce combat sanitaire. « La tuberculose est une maladie où le traitement nécessite un suivi rigoureux. Le numérique nous permettra de rapprocher les soins du patient », a-t-il expliqué, évoquant de nouvelles approches pour assurer un meilleur accompagnement médical, notamment dans les zones difficiles d’accès.

Présente à la cérémonie, Coumba Dieng, relais communautaire et conseillère municipale à la mairie de Yoff, a appelé à une mobilisation de tous les instants. « Cette lutte doit se mener dans la rue, au sein des familles et jusque dans les chambres. La sensibilisation doit être quotidienne », a-t-elle plaidé avec force.

Avec cette hausse budgétaire et une implication plus large des communautés, le Sénégal entend non seulement soigner, mais aussi prévenir davantage, en mettant l’accent sur la proximité, la sensibilisation continue et l’innovation dans les soins.