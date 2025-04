Guy Marius vs Guirassy: Queen Biz entre dans la danse et défend la position de...

Les échanges de textes entamées hier sur les réseaux sociaux entre le député Guy Marius Sagna et le ministre de l’éducation nationale, Moustapha Guirassy, continuent d’alimenter les débats et de faire intervenir d’autres responsables du régime.

Après Waly Diouf Bodian, c’est au tour de la présidente du Conseil d’administration du Grand Théâtre, Queen Biz, de réagir en faveur de Guirassy.

Voici son post

“Autour d’une polémique inutile, comme nous le recommandent les enseignements bibliques et coraniques, les hommes et les femmes doivent éviter de se nuire les uns les autres, de vérifier la véracité des faits, pour ne pas colporter des informations infondées susceptibles d’écorner l’image de nos semblables. Pour avoir connu, depuis mon enfance, monsieur Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l’Éducation nationale, je voudrais, dans le cadre d’une récente accusation faite à son endroit, témoigner de sa probité morale, de sa rigueur, de sa rectitude et de son intégrité.

Tout en invitant chacun d’entre nous à se concentrer sur ce qui nous unit et à faire preuve de rigueur sans délation, je voudrais rappeler ces paroles du Noble Coran (Sourate Al Hujurat): “Ô vous qui croyez en Allah et œuvrez selon ce qu’il a prescrit, lorsqu’un pervers vous rapporte une nouvelle qui concerne certaines personnes, vérifiez la véracité de cette nouvelle et ne vous empressez pas de la croire, de crainte que vous ne portiez atteinte à des personnes alors que vous ignorez ce qu’elles ont réellement fait et que vous ne regrettiez par la suite votre réaction, s’il s’avère que la nouvelle était mensongère.”

Pour rappel, le nœud du problème entre Guy Marius Sagna et le ministre de l’Education nationale découle d’un questionnement du député du peuple sur les dépenses que le patron du ministère de l’Education nationale aurait effectuées.