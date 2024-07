Totinho, “l’un des plus grands saxophonistes du Cap-Vert”, est décédé

António Fernandes, mieux connu sous le nom de Totinho, talentueux saxophoniste de la défunte diva Cesária Évora et du groupe « Os Tubarões », est décédé subitement ce mardi 2 juillet, dans la ville de Praia.

Le musicien a été victime d’un malaise soudain ce mardi 2 juillet et est décédé dans la ville où il est né il y a 60 ans.

Né à Praia, António Domingos Gomes Fernandes, ou Totinho comme on l’appelait artistiquement, faisait partie du groupe Os Tubarões dans les années 1990, mais une grande partie de sa carrière artistique s’est déroulée en tant que membre du groupe de feu Diva Cesária Évora avec lequel il a tourné. le monde ensemble et a travaillé jusqu’à sa mort en 2011.

Selon le journal A Nação, tout au long de sa vie, il a participé à plusieurs albums tels que « Café Atlântico » (1999), « Nha Sentimento » (2009) et à des œuvres d’Ildo Lobo, Fantcha, Teófilo Chantre, Tó Alves, Lura. Neuza. Il a également accompagné Mayra Andrade, Tito Paris, Tcheka, Mirri Lobo, Nancy Vieira et Bonga lors de concerts live.

Il sort son premier ouvrage solo « Sentimental » en 1999, mais c’est en 2012 qu’il se lance réellement dans une carrière solo. En 2013, il sort l’album Nha Homenagem », enregistré aux États-Unis d’Amérique, avec des chansons allant de la morna à la coladeira.

En 2014, il reçoit le trophée du Meilleur Instrumentiste aux CVMA pour l’album « Nha Homenagem ».

Il convient de rappeler qu’en juin de cette année, le premier chanteur du groupe Os Tubarões, Xindo Morandi, âgé de 76 ans, est décédé à l’hôpital Agostinho Neto, après un certain temps d’hospitalisation, où il a été admis après avoir rendu hommage au groupe Os Tubarões. , au Gala dos Cabo Verde Music Awards (CVMA).

A cette occasion, le groupe musical a reçu le Prix Carreira et Xindo Morandi, « très ému », a reçu le prix des mains du ministre de la Culture, Abraão Vicente.

“Nous venons de perdre l’un des plus grands saxophonistes du Cap-Vert”

Plusieurs artistes et personnalités publiques ont déjà réagi au décès soudain de Totinho. Le président de la République, José Maria Neves, a utilisé sa page personnelle pour pleurer la mort du musicien : « Le dernier souffle de Totinho. Il vient de partir pour l’éternité. Reste en paix, cher ami. Pour toujours !”

Le Premier ministre a également déploré le décès prématuré du musicien. « C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès de Totinho, icône du saxophone et l’un des musiciens les plus brillants du Cap-Vert. Totinho a non seulement enrichi la musique de Cesária Évora de son talent incomparable pendant plus d’une décennie, mais il a également marqué la scène musicale en tant que soliste depuis 2012, transportant les sons capverdiens aux quatre coins du monde .

Le ministre de la Culture, Abraão Vicente, a déclaré sur sa page Facebook personnelle qu’« une légende est en train de se briser » et que la culture capverdienne « s’appauvrit ». “ Repose en paix Totinho ! Votre vie et votre parcours font de vous une légende de notre musique et de notre Culture ! »

« Nous venons de perdre l’un des plus grands saxophonistes du Cap-Vert, Totinho, musicien au Cesária Évora depuis vingt ans. Personne d’une grande valeur morale et musicale, que son âme repose en paix », a déclaré le producteur José ‘Djô’ da Silva sur sa page Facebook.