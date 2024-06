Assises de la Justice : La restitution des travaux attendue ce mardi

Les travaux des Assises de la justice, lancés le 28 mai dernier, par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au Centre International Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad), seront restitués ce mardi. Le rapporteur général, professeur Babacar Guèye, est chargé de compiler et de présenter l’ensemble des travaux émanant des deux grandes commissions, dont la commission réforme et la commission modernisation.

Après cette cérémonie de clôture, un rapport définitif sera transmis aux autorités. Cependant, a souligné un membre d’une sous-commission, « il faut que tous les membres des deux commissions s’entendent sur tous les points. C’est à la fin des discussions ouvertes que le rapport définitif sera envoyé au président de la République le 17 juin prochain ».

À noter que trois commissions ont été créées. Il s’agit de la commission de réforme de la justice, commission de modernisation de la justice et la commission technique, chargée de rédiger le rapport définitif.

Pour la commission réforme de la justice, deux sous-commissions ont été créées. La première est intitulée « Organes, usagers et imaginaire ».

La deuxième est « organisation et fonctionnement de la Justice ». Idem pour la commission modernisation où les deux sous-commissions retenues sont intitulées : « imaginaire, infraction, détention et exécution des décisions de justice » et « les acteurs de la justice ».