Afrique du Sud : Gayton McKenzie, ex-membre de gang repenti,dans le…

L’homme politique est le leader de l’Alliance patriotique. Il est désormais le ministre des sports et de la culture. Quand il était jeune, Gayton a appartenu au gang bien connu des « Americans ». Il a braqué des banques, des casinos, des stations-service.

Condamné à 17 ans de prison alors qu’il avait 16 ans

La police va finalement l’arrêter alors qu’il avait 16 ans. La justice sud-africaine le condamne à 17 ans de prison. Dans l’univers carcéral, il devient chef du gang 26. La vie le remet sur le droit chemin quand il rencontre un jeune blanc violé dans sa prison.

« L’une des règles en prison est de ne pas interférer dans les affaires d’un autre gang. Il y a eu un garçon blanc qui a été violé en prison. Ils l’ont violé pendant 18 heures. Il y avait du sang sur le sol et je n’ai rien fait. Personne ne l’a aidé. Le lendemain, je suis allé aux toilettes, et il était étendu dans le couloir, dans son sang, tremblant. Je lui ai dit qu’il devait signaler ce crime. C’était la première fois que je faisais quelque chose dont mes parents auraient été fiers. Au péril de ma vie, j’ai pris ce garçon et je l’ai amené aux gardiens. Je leur ai dit qu’il avait été violé mais ils m’ont répondu qu’il n’y avait aucune preuve », a raconté Gayton à la presse sud-africaine, il y a quelques mois. Après ces évènements, il dit avoir réalisé avec d’autres détenus une vidéo dénonçant les viols et la corruption en prison.

Il disait avoir choisi le crime comme plan de carrière à l’âge de 8 ans

Cela a réveillé l’activiste qui dormait en lui. Et quand il sort de prison, il s’engage en politique et dans les affaires. Aujourd’hui, celui qui disait avoir choisi le crime comme plan de carrière dès l’âge de 8 ans, est un homme riche. Il dit posséder des mines de diamants au Zimbabwe et en Afrique du Sud.