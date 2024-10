«Ceux qui ont littéralement inondé l’Assemblée nationale de discours injurieux, utilisé à outrance la presse pour des attaques très souvent détestables, cherché systématiquement à dénigrer d’honnêtes citoyens, sont allergiques à la critique», s’est désolé le président du parti La République des Valeurs/Réewum Ngor.

Thierno Alassane Sall de remarquer : «Comme c’est fréquemment le cas, les opposants qui ont usé jusqu’à la limite de l’acceptable de la liberté d’expression sont ceux qui, une fois au pouvoir, s’emploient à bâillonner la liberté».

Le candidat malheureux à la dernière présidentielle exprime toute sa «sympathie à Bougane Gueye Dany et tous ceux qui subissent la persécution d’un régime qui glisse dangereusement vers la politisation de la République».

L’ancien ministre de l’Énergie pense qu’« on ne peut vouloir exporter la démocratie et la liberté d’expression dans l’espace CEDEAO tout en traquant sans répit chroniqueurs, journalistes et hommes politiques, dans son propre pays. »