Dans un post sur X, Alioune Tine, fondateur de l’Afrikajom Center, a appelé à la retenue et à la sagesse face aux tensions croissantes qui entourent la campagne électorale des législatives.

Dans un contexte où les propos de certains leaders politiques, dont Ousmane Sonko et Barthélémy Dias, deviennent de plus en plus virulents, Alioune Tine s’inquiète de l’escalade verbale et de l’impact que cela pourrait avoir sur la stabilité de la capitale, Dakar.

Pour Alioune Tine, le ministre de l’intérieur ne doit plus se contenter de faire des communiqués de presse, il doit organiser une rencontre entre les protagonistes et anticiper les mesures appropriées pour apaiser et sécuriser la fin de cette campagne.

« La surenchère verbale a atteint un seuil critique, car on a l’impression d’aller en guerre. Les élections c’est la fête de la démocratie, il faut entrer à Dakar en musique pas avec des armes. Les adversaires politiques sont dans une rivalité saine, ce ne sont pas des ennemis en guerre. De la modération et de la sagesse, s’il vous plaît », déclare-t-il.

Selon Alioune Tine, au stade où nous sommes aujourd’hui, il pense que le Kalife Général des mourides et tous les autres Kalifes, de même que l’archevêque de Dakar devraient sans délai lancer un appel aux leaders politiques pour des élections apaisées et transparentes.

« Aucun enjeu politique ne saurait justifier les propos tenus ces derniers jours par des leaders politiques. Aucun enjeu ne saurait justifier ces violences électorales barbares et criminelles qui inquiètent les démocrates du Sénégal, d’Afrique et du monde amis du Sénégal », ajoute-t-il.