Survole de bombardiers russes: Le Japon riposte et envoie des avions de de chasse

Le Japon a fait décoller des avions de chasse pour surveiller des bombardiers russes qui ont survolé les eaux internationales autour de l’archipel, a déclaré vendredi le porte-parole du gouvernement nippon.

“Nous avons confirmé que des bombardiers militaires et des avions de chasse russes ont survolé hier (jeudi) les eaux internationales de la mer d’Okhotsk et de la mer du Japon, et nous avons envoyé des avions de chasse des forces aériennes d’autodéfense” en réponse, a déclaré Yoshimasa Hayashi lors d’un point-presse.

“Il est difficile de dire clairement quel était le but du vol… mais l’armée russe est active de manière continue dans les zones entourant le Japon”, a-t-il ajouté.

Tokyo a déjà évoqué avec Moscou les vols à proximité de son territoire, comme lors l’intrusion d’un avion de chasse russe dans l’espace aérien japonais en septembre, ce que la Russie avait nié selon les médias.

“Nous continuerons de surveiller de près (la situation) et ferons de notre mieux pour prendre des mesures en patrouillant et en répondant aux incursions dans l’espace aérien”, a déclaré M. Hayashi.

Le ministère russe de la Défense a confirmé jeudi sur Télégramme que deux bombardiers à long rayon d’action ont survolé les eaux internationales de la mer du Japon et de la mer d’Okhotsk.

Le ministère russe a également publié une vidéo de deux avions Tupolev-95 escortés par des avions de chasse russes effectuant ce qu’il a appelé un vol régulier de plus de huit heures.

“Tous les vols des avions des forces aérospatiales russes sont effectués dans le strict respect des règles internationales sur l’utilisation de l’espace aérien”, a-t-il déclaré dans un communiqué.