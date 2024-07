Succession du bâtonnier : Un candidat écarté porte plainte pour …

Il ne lâche pas l’affaire. Écarté par le Conseil de l’ordre de la course pour la succession du bâtonnier de l’ordre des avocats sortant, Me Mamadou Seck, Me Mbaye Guèye a déposé plainte pour s’opposer à ce qu’il assimile à un complot. «Il a saisi la chambre mixte paritaire de la Cour d’appel qui va se prononcer cette semaine, informe Libération de ce lundi 15 juillet. Cette chambre, composée d’avocats et de magistrats, est compétente pour statuer sur les décisions du Conseil de l’ordre.»

Le nouveau bâtonnier sera élu le 25 juillet. En vue de cette échéance, le Conseil de l’ordre s’est réuni le 25 juin dernier pour éplucher les candidatures. Celles de Mes Samba Bitèye et Aly Fall ont été retenues tandis que Mes Ousseynou Fall et Mbaye Guèye ont été écartés.

Le Conseil a invoqué la forclusion, pour le premier, et l’article 11 du Règlement n°5/CM/Uemoa relatif au caractère non renouvelable du mandat du bâtonnier, pour le second. Argument irrecevable aux yeux de Me Guèye, qui fut bâtonnier de l’ordre des avocats.