Gisèle Nebale Busima porte plainte en Belgique et aux États-Unis contre le ministre Patrick Muyaya et des hauts gradés de l'armée

Une citoyenne Américaine d’origine congolaise, Gisèle Nebale Busima, a déposé plainte en Belgique et aux États-Unis contre le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo (RDC), Patrick Muyaya Katembwe, ainsi que deux hauts responsables militaires : le Général Christian Okura Ndaywel et le Colonel Ralph Muzimba. Elle les accuse de sequestration, de détention arbitraire, de non-respect de ses droits fondamentaux et de diffamation.

Des violations graves des droits fondamentaux

Selon la plaignante, qui possède également la nationalité américaine, elle aurait été arrêtée et détenue de manière arbitraire, sans mandat légal, une violation manifeste des principes de l’État de droit. Son avocat, Me René St-Fort, criminologue et avocat, dénonce des actes “commis en dehors des procédures judiciaires établies” et souligne l’illégalité des décisions prises à son encontre.

En outre, Gisèle Nebale Busima affirme avoir été victime d’une campagne de diffamation visant à la discréditer publiquement. Elle aurait été accusée à tort d’être une “espionne rwandaise”, une allégation qu’elle qualifie de “purement mensongère et calomnieuse”. “Ces accusations infondées ont gravement nui à ma réputation et à ma vie professionnelle”, a-t-elle déclaré.

“J’étais séquestrée dans un hôtel pendant 45 jours, chambre 202.

“Il m’a exposée en publiant mon adresse sur les réseaux sociaux”, affirme-t-elle. “Aujourd’hui, j’ai peur pour ma sécurité et celle de mes parents restés au pays.”

Un passé conflictuel avec Patrick Muyaya

Dans son récit, Gisèle Nebale Busima révèle qu’elle entretenait une relation avec Patrick Muyaya jusqu’en décembre 2021.

Elle dénonce également une censure systématique : “Tous les articles écrits en sa défaveur ont été signalés et bloqués, empêchant toute critique à son encontre.”

Une bataille judiciaire à l’internationale

Face à ces atteintes, Gisèle Nebale Busima a décidé de porter l’affaire devant la justice belge et américaine.

En intentant ces actions, la plaignante ne cherche pas seulement à obtenir réparation pour les préjudices subis, mais aussi à sensibiliser l’opinion publique sur les violations des droits humains en RDC. “Je me bats non seulement pour ma propre justice, mais aussi pour que personne d’autre n’ait à subir ce que j’ai enduré”, conclut-elle