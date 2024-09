Stratégie nationale de développement 2025-2029: le gouvernementales débloque presque 18.500 milliards de francs CFA

Les autorités gouvernementales ont dévoilé la Stratégie nationale de développement (SND) 2025-2029, le programme de politique économique et sociale du pays pour les cinq prochaines années, dont le coût global est estimé à 18.496,83 milliards de francs CFA.

Mettre en œuvre cette SND va consister à construire un ‘’Sénégal souverain, juste et prospère’’. Le pays va s’efforcer de devenir ‘’un modèle économique endogène’’, à partir des pôles territoriaux de développement, avec un capital humain de qualité, un ‘’renforcement de la stabilité nationale’’ et la promotion de la bonne gouvernance dans l’action publique.

La promotion des sciences et de l’innovation technologique, ainsi que le développement d’un financement adéquat de l’économie font partie des fondements de la SND 2025-2029.

‘’L’objectif global de cette stratégie de transformation systémique du Sénégal, dans sa phase quinquennale, est de promouvoir un développement endogène et durable porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs, jetant les bases de la souveraineté économique’’, lit-on dans le document.

La SND comprend quatre axes stratégiques : l’économie compétitive, le capital humain de qualité et l’équité sociale, l’aménagement et le développement durables, la bonne gouvernance et l’‘’engagement africain’’.