Sport: Samuel Eto’o lourdement sanctionné par la FIFA

La présidence de Samuel Eto’o à la tête de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) continue d’être marquée par des turbulences. Depuis son élection à ce poste prestigieux, l’ancien attaquant vedette du FC Barcelone et de l’Inter Milan se trouve régulièrement au cœur de nombreuses polémiques. Sa détermination à réformer le football camerounais et à en assainir la gestion a souvent provoqué des tensions, notamment avec certains acteurs politiques locaux. Cependant, cette fois-ci, c’est à l’échelle internationale que Samuel Eto’o fait face à des conséquences significatives.



La FIFA, par l’intermédiaire de sa Commission de Discipline, a récemment annoncé une lourde sanction à l’encontre du président de la FECAFOOT. Cette décision fait suite à un comportement jugé inapproprié de Samuel Eto’o lors du huitième de finale de la Coupe du Monde Féminine U-20, qui a opposé le Cameroun au Brésil le 11 septembre 2024 à Bogotá, en Colombie. L’instance mondiale du football reproche à Eto’o d’avoir violé les articles 13 et 14 de son Code disciplinaire, relatifs au comportement offensant et à la violation des principes de fair-play, ainsi qu’à l’incorrection des joueurs et des officiels.

En conséquence, Samuel Eto’o est interdit d’assister aux rencontres impliquant les équipes représentatives du Cameroun, qu’elles soient masculines ou féminines, et ce, pour une durée de six mois. Cette interdiction couvre l’ensemble des catégories d’âge et groupes d’équipes camerounaises. La sanction est entrée en vigueur immédiatement après sa notification officielle, empêchant ainsi Eto’o d’exercer ses fonctions habituelles au sein de la FECAFOOT pendant cette période.